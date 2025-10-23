TMW Genoa, buone notizie per Torino: Messias in gruppo. Marcandalli e Stanciu ancora a parte

Si lavora senza sosta al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Il Genoa prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida di domenica all'ora di pranzo sul campo del Torino. La squadra di mister Patrick Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e vuole mettersi alle spalle l'amarezza per il pareggio ottenuto al "Ferraris" contro il Parma nell'ultima sfida di campionato, arrivato con i rossoblù in superiorità numerica per più di un tempo. Il tecnico però può sorridere guardando l'infermeria visto che c'è un rientro molto importante nei ranghi.

Messias in gruppo

Come annunciato ad inizio settimana, Junior Messias è recupero e si è allenato con il gruppo. Il fantasista brasiliano era ai box per un problema agli adduttori e adesso è pienamente ristabilito. L'ex Milan infatti sarà a disposizione della squadra e va verso un ritorno nell'elenco dei convocati per la partita del prossimo fine settimana.

Due ancora a parte

Proseguono invece il lavoro a parte Nicolae Stanciu e Alessandro Marcandalli. Il trequartista rumeno è ancora indisponibile a causa di una distrazione al bicipite della coscia destra mentre per il difensore del Grifone si tratta di un affaticamento muscolare che lo ha portato a saltare l'ultima gara contro i ducali di Cuesta.