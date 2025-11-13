Torino in ansia per Ilic: possibile infortunio importante al ginocchio nel match contro l'Inghilterra

Torino in ansia per le condizioni di Ivan Ilic, centrocampista impegnato in campo con la sua Serbia contro l'Inghilterra nell'impianto londinese di Wembley.

Il giocatore, al 36esimo minuto, ha perso palla in favore di Rashford e nel movimento ha messo male la gamba, accusando fin da subito un dolore evidente al ginocchio. Immediato l'aiuto da parte dello stesso Rashford, che capita la gravità dell'infortunio ha subito chiamato i sanitari. Possibile tegola quindi per il Torino, che intanto vive minuti di attesa aspettando di capire l'entità dell'infortunio.