Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"

Il difensore dell’Italia Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Moldova vinto 0-2 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Avete vinto, ma solo nel finale.

"Abbiamo creato tanto e fatto tanti tiri, il gol è arrivato nel finale ma siamo contenti della prestazione. Non abbiamo mollato e alla fine la vittoria è arrivata".

Anche perché avete cambiato tanto?

"Col mister lavoriamo sempre tutti insieme e il mister dà fiducia a tutti. Loro hanno giocato molto bassi, noi abbiamo attaccato dall'inizio e alla fine abbiamo segnato".

Dispiace non andare direttamente ai Mondiali con un percorso così?

"Assolutamente, dispiace tanto ma adesso dobbiamo pensare al nostro percorso: prima alla Norvegia e poi alle altre che verranno".

Per marzo cosa ti aspetti?

"Sicuramente saranno tutte partite difficili. Bisognerà cercare di affrontarle al massimo, ma c'è prima la Novergia e pensiamo a quella".

Gattuso si è lamentato dei cori.

"In campo dobbiamo pensare a giocare, dare il massimo e pensare a fare quello che il mister ci chiede".