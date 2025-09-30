Torino, Ilic escluso dalla trasferta di Parma per scelta tecnica. Alla base motivazioni comportamentali

Rimasto fuori in Coppa Italia per un problema fisico (i postumi di un fastidio al polpaccio), come riportato dallo stesso Torino qualche giorno fa, Ivan Ilic venerdì era regolarmente rientrato in gruppo, partecipando all'allenamento congiunto con la Pro Eureka e anche alla successiva seduta, tanto che ci si aspettava di vederlo nella lista di chi è partito in direzione Emilia per la sfida di ieri persa poi contro il Parma. Il centrocampista serbo invece è rimasto fuori, come non era presente - al contrario dell'ultima volta - una motivazione medica circa l'esclusione.

Quella di Baroni - riporta in questo senso Tuttosport - è stata una scelta tecnica, dovuta a motivazioni extra campo, di tipo comportamentali. Non la prima volta - ricorda sempre il quotidiano - considerando che anche con Vanoli era andata allo stesso modo (inizio promettente, anche stavolta un po' meno, poi l’esclusione.

Nel primo caso, per questo motivo, era stato messo sul mercato (con lo Spartak Mosca candidato numero uno, poi sfumato). Da capire se e come Baroni sceglierà di risolvere, considerato che non è questa la priorità per la squadra o per il club in questo difficile inizio di stagione in campionato.