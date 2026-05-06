Torino, sarà un altro anno zero: ecco chi parte, chi resta e chi è in bilico. E c'è pure D'Aversa

Il Torino si avvicina alla fine della stagione con più interrogativi che certezze. La salvezza conquistata in tempi rapidi da Roberto D’Aversa non basta a cancellare un clima complicato, tra obiettivi sfumati, contestazioni della tifoseria e una rosa destinata a cambiare profondamente nei prossimi mesi. Oggi Tuttosport ha fatto il punto della situazione.

Molti giocatori sono già con le valigie in mano: Maripan, Lazaro e Tameze andranno in scadenza, mentre Nkounkou e Marianucci rientreranno ai rispettivi club. Situazioni delicate anche per chi ha perso spazio e spera di rilanciarsi altrove, come Israel e Ilic. Lo stesso D’Aversa, nonostante il lavoro svolto, non ha ancora la certezza di restare. Il tecnico continua a chiedere compattezza: "Ognuno ha i propri obiettivi personali che dovranno essere messi al servizio della squadra". Ma gestire un gruppo con tanti giocatori in bilico non è semplice, come dimostrato anche dal recente caso Nkounkou.

Restano aperti pure i discorsi sui riscatti. Prati e Obrador sono ancora sospesi tra permanenza e addio, soprattutto per motivi economici. "Non so se verrò riscattato", ha ammesso lo stesso Prati dopo la sfida con l’Udinese. Anche chi verrà acquistato a titolo definitivo, come Anjorin e Kulenovic, non ha la permanenza assicurata. Molto dipenderà dal futuro allenatore e dalle strategie societarie. In questo contesto, costruire un progetto solido e ambizioso appare sempre più complicato.