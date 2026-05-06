Addio a Beccalossi. Il mondo Inter tra gioia scudetto e cordoglio per uno dei suoi grandi 10
Tra gioia e dolore, il mondo Inter trascorre questi giorni con emozioni contrastanti: prima la festa per il 21° scudetto, poi la triste scomparsa di Evaristo Beccalossi. L'ex fantasista nerazzurro se n'è andato oggi, dopo un lungo calvario, nella sua Brescia, salutato con affetto da tutto il calcio italiano. "Becca" è stato uno dei pilastri dell'Inter degli anni Ottanta e proprio con un suo ex compagno di squadra come Antonio Sabato l'abbiamo ricordato nel corso del TMW News di oggi.
Spazio poi ai temi del giorno, come l'Inter che si prepara al doppio confronto con la Lazio - dove il secondo round - metterà in palio la Coppa Italia, nella finalissima di mercoledì prossimo - o il Torino che, lunedì scorso, prima del pellegrinaggio a Superga, è stato accolto dai tifosi granata da una serie di fischi per la stagione in corso. Infine, una serie di contributi con l'arbitro Daniele Doveri e il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, raccolti dai nostri inviati. Ecco la puntata odierna: