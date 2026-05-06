Su De Rossi ci sono già tanti club, ma il Genoa vuole blindarlo: si lavora al rinnovo

La salvezza conquistata con tre giornate d’anticipo ha acceso definitivamente il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Il ko della Cremonese contro la Lazio ha regalato al Grifone la permanenza aritmetica in Serie A, facendo scattare automaticamente il rinnovo del contratto dell’allenatore romano.

Arrivato a novembre con la squadra ultima in classifica e in piena crisi, De Rossi ha completamente cambiato il volto del Genoa. In pochi mesi il tecnico è riuscito a costruire una squadra solida e competitiva, centrando una salvezza tranquilla grazie a un rendimento che, numeri alla mano, si avvicina a quello delle squadre in corsa per la Conference League.

Un lavoro che - scrive Tuttosport - non è passato inosservato. Su De Rossi si sono infatti mossi diversi club: il Bologna lo segue in caso di addio di Italiano, mentre il Como lo valuta se Fabregas dovesse partire. Anche Torino e Fiorentina hanno manifestato apprezzamento nei suoi confronti.

Per questo motivo il Genoa vuole accelerare e starebbe già lavorando a un nuovo accordo fino al 2028. Un prolungamento che avrebbe un doppio obiettivo: dare continuità tecnica al progetto rossoblù e allo stesso tempo eliminare la clausola attualmente presente nel contratto.