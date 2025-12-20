Milik con la Juve 574 giorni dopo? Nel Torino c'è chi vive un calvario ancora più lungo

Dovesse scendere in campo questa sera contro la Roma, Arkadiusz Milik tornerebbe a giocare 574 giorni dopo l'ultima volta. Era il 25 maggio 2024, Juventus-Monza 2-0, il centravanti polacco nell'ultima gara della stagione bianconera scese in campo dall'inizio per poi far spazio a Dusan Vlahovic dal 74esimo. "Torna Milik, che è un calciatore forte, fortissimo. Anche se ha avuto un problema lungo, ci vuole essere e si allena benissimo. Ha sviluppato un po' di allenamenti con noi ed è a disposizione", ha dichiarato in conferenza stampa Spalletti che intanto ieri l'ha inserito nella lista dei convocati per poi aprire con queste parole a un suo impiego a gara in corso contro la Roma.

Infortuni al ginocchio, poi al polpaccio, poi ancora altri problemi muscolari e l'operazione al menisco dello scorso giugno. Per Milik tornare in campo sarebbe vedere la luce in fondo al tunnel. La fine di un calvario che sembrava a un certo punto non dovesse finire più.

Sempre a Torino ma sponda granata c'è invece chi la fine di questo calvario ancora non la intravede. Chi è fuori da ancora più tempo e non si sa quando tornerà a disposizione. Si tratta del centrale olandese classe '99 Perr Schuurs, calciatore che fu acquistato dal Toro nell'estate 2022 e fu subito protagonista di una grande annata. Nell'estate successiva grandi club bussarono alla porta del presidente Cairo, la carriera di Schuurs sembrava in rapidissima ascesa e invece la frattura del legamento crociato anteriore sinistro agli albori della successiva stagione lo tiene ai box da oltre due anni. L'ultima partita il 21 ottobre 2023, la beffa contro quell'Inter che era tra i club che l'avevano cercato l'estate precedente.

Dopo un primo intervento chirurgico il difensore olandese è stato costretto a una seconda operazione artroscopica nell'agosto 2024 che però a 16 mesi di distanza non ha ancora prodotto il ritorno in campo. La scorsa settimana proprio Schuurs ha pubblicato sulle sue pagine social due foto che lo ritraggono alle prese con una seduta di allenamento in palestra. Ad oggi non si sa nulla di più e l'augurio è che possa presto tornare in campo. Se per Milik l'ultima partita è datata 574 giorni fa, per Schuurs di giorni nel sono trascorsi 791. E la luce in fondo al tunnel ancora non si vede.