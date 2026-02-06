Schuurs svincolato, nell'estate 2023 il Toro rifiutò 32 milioni. Poi solo altre dieci gare

Peer Schuurs da oggi è ufficialmente un calciatore svincolato. Con un comunicato, il Torino ha reso nota la risoluzione del contratto del centrale olandese classe '99 che fu acquistato dall'Ajax nell'estate 2022 per circa 13 milioni di euro. L'addio di un calciatore che dopo la prima stagione in Serie A valeva più del doppio rispetto a quanto pagato un anno prima e che oggi invece chissà quando e dove tornerà a giocare. L'ultima partita è di 839 giorni fa, nel mezzo un calvario senza fine. "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio - si legge nella nota -. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi".

Schuurs ha giocato la sua ultima partita il 21 ottobre 2023. Il Torino sfidava l'Inter e in quella occasione il centrale olandese rimediò un brutto infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. All'inizio i tempi di recupero erano stimati intorno ai 7-8 mesi, il recupero per l'inizio della stagione successiva. La cronaca però ha raccontato tutt'altro tra cure errate ricevute in Olanda dopo il primo intervento chirurgico e successive terapie conservative mal consigliate. "Il ginocchio non mi fa più male nemmeno sotto sforzo, sto meglio: il mio ritorno in campo sarà tra settembre e ottobre", disse Schuurs lo scorso maggio. Peccato però che a febbraio del ritorno in campo ancora non ci sia traccia. Che stia finendo nel dimenticatoio un giocatore che, anche se solo per una stagione, è stato uno dei migliori centrali della Serie A.

Già, perché Schuurs dopo il primo anno nel nostro campionato era uno dei difensori più gettonati anche sul mercato. L'Inter era indecisa tra lui e Benjamin Pavard per rinforzare la sua difesa, il Crystal Palace avanzò un'offerta da 32 milioni di euro che venne rifiutata perché Cairo ne chiedeva 40. Nessuno allora poteva sapere che la carriera di Schuurs si sarebbe bruscamente interrotta di lì a poco: dieci partite agli albori della stagione 2023/24 e poi il buio. Un calvario senza fine per un calciatore che da oggi è ufficialmente senza contratto.