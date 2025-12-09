Torino, si ferma ai box Tameze: trauma osseo da impatto, ma può rientrare già sabato
Problemi fisici per Adrien Tameze, con il centrocampista del Torino - in realtà da qualche stagione adattato spesso e volentieri anche difensore centrale - che dovrà rimanere fermo ai box per un po'.
Fa sapere il Torino, tramite un comunicato ufficiale sulle condizioni di Tameze: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Adrien Tameze hanno evidenziato un trauma osseo da impatto con versamento articolare. Il calciatore verrà rivalutato giornalmente e la prognosi definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio". Secondo quanto emerge, è un problema che potrebbe anche rientrare in tempo per la sfida alla Cremonese di sabato.
Tameze era sceso in campo da titolare ieri sera in Torino-Milan 2-3, venendo poi però sostituito appunto nel finale di match. Per lui voto 5,5 nelle pagelle del match stilate da TMW, con la seguente motivazione: "L’attacco come miglior difesa, aggredisce alto e i risultati della pressione esercitata si vedono: dal suo scippo prende il via il contropiede convertito in raddoppio da Zapata. Poi va in difficoltà".