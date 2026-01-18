Live TMW Torino, Tameze: "E' mancata efficacia in area di rigore. Rinnovo? Non ne stiamo parlando"

20.47 - 20.25 - Il centrocampista del Torino, Adrien Tameze, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Roma, valida per la ventunesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.

Cos'è cambiato dalla Coppa a oggi?

"Abbiamo incontrato una squadra forte che ha cambiato tanti giocatori. Ho visto un Toro che ha fatto la sua gara, siamo mancati un po' di efficacia nella nostra e nella loro area"

In cosa vi ha messo in difficoltà la Roma?

"Sono stati più aggressivi, ma non ho visto grandi differenze"

E' in scadenza di contratto: saranno gli ultimi sei mesi?

"Sono in scadenza, sì. Non siamo in discussioni: la società deve lavorare su tante cose, io penso solo al campo"

C'è bisogno di un difensore nuovo?

"Non ci penso...Dove mi metto il mister, io cerco sempre di fare il meglio. Su cosa deve fare la società, non mi importa: ci sono tanti che sanno cosa vogliono fare, tocca a loro risponde"

Come mai Maripan fuori?

"Non lo so, devi chiederlo al mister. Io penso che stia bene..."

Quanto pesano le sconfitte in casa?

"Tanto. Sappiamo l'importanza dei tifosi, siamo in un momento difficile e dobbiamo tornare velocemente al risultato davanti a loro"

Ore 20.52 - Termina la conferenza stampa di Tameze