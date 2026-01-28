TMW
Torino, Simeone lavora ancora a parte: resta a rischio per la sfida al Lecce
L'infermeria del Torino continua ad essere folta e dagli ultimi allenamenti fatti dalla squadra di Marco Baroni non arrivano notizie confortanti per quanto riguarda il recupero di Giovanni Simeone. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti il centravanti argentino in data odierna ha lavorato ancora a parte rispetto al resto del gruppo granata.
La presenza del Cholito nella prossima gara contro il Lecce dunque rimane a rischio. Al momento la lista degli infortunati fra le fila del Toro in vista della gara in programma domenica alle 12.30 è lunga. Oltre a Simeone infatti comprende i vari Schuurs, Savva, Dembelé, Gineitis, Aboukhlal, Masina, Ilic e Ismajli.
