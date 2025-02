Live TMW Torino, Vanoli: "Rigore? E' netto. Con il Genoa sono due punti persi"

23.10 - Il Torino colleziona un altro punticino, la striscia positiva sale a quota sette ma c'è anche una sola vittoria nel periodo. I granata fanno 1-1 contro il Genoa, ma soprattutto protestano per il contatto Sabelli-Sanabria in area di rigore in pieno recupero. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Paolo Vanoli commenterà la sfida. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.45 - Comincia la conferenza stampa di Vanoli

Che spiegazioni vi hanno dato sul rigore?

"Non c'è niente da dire, ha già parlato il direttore: se c'è il Var, era giusto intervenisse e desse il rigore. Ma ha già parlato Vagnati, è netto"

Cos'è mancato?

"Per la prestazione, sono due punti persi: i ragazzi hanno fatto un buon primo tempo, ma oltre il vantaggio avremmo potuto concretizzare meglio certe situazioni. Nella ripresa, avevo detto di stare attenti, il Genoa ha sempre fatto meglio nei secondi che nei primi tempi. Il gol preso è un dettaglio che si poteva evitare. Poi c'è stato un attimo in cui abbiamo perso distanze e loro hanno preso autostima, dobbiamo sempre restare lucidi. infine abbiamo ripreso il cammino e potevamo sfruttare meglio i traversoni. Sono cose da migliorare. Ho visto i ragazzi delusi, poi l'errore tecnico a volte ti condanna. Vorrei giocare più in verticale, a volte mi arrabbio perché palleggiamo senza guardare subito in avanti. Ma non posso dire nulla, siamo entrati con voglia e determinazione di portare a casa i tre punti. E' settimo risultato di fila, ora ci aspettiamo un'altra partita difficile"

Un commento sugli esordi di Biraghi e Casadei?

"Positivi, soprattutto Casadei è entrato bene. Può darci qualità dentro l'area, ha tempi d'inserimento. E Biraghi sa fare il ruolo a cinque o a quattro. Ma facciamo anche un elogio a Sanabria, è entrato bene e si meritava il rigore. Stiamo diventando una squadra, i nuovi hanno qualità"

Tameze cosa si è fatto?

"Aveva preso una botta in allenamento sul tendine, penso non sia niente di importante"

A volte manca un po' di fiducia per giocare con la mente libera?

"Per me ti sbagli. Si può migliorare, per le qualità che abbiamo bisognerebbe prendersi maggiori responsabilità. C'è chi è bravo nel tiro, stiamo migliorando su varie cose e le stiamo cercando"

Come mai ha scelto Walukiewicz terzino?

"Si è comportato bene, serviva lui perché potevamo costruire a tre con lui e ci dava maggiore struttura. Ha fatto una buona gara"

Ore 23.52 - Termina la conferenza stampa di Vanoli