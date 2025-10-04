Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nikola Vlasic, capitano nella contestazione dei tifosi del Torino: "Io non leggo e non vedo"

© foto di www.imagephotoagency.it
di Andrea Losapio

Il Torino è alle prese con una partenza decisamente complicata. Perché i granata di Marco Baroni non stanno trovando una continuità di rendimento, vincendo finora solo una partita - con un gran gol di Simeone, contro la Roma di Gasperini - e guadagnando quattro sconfitte nelle altre gare. L'ultima contro il Parma, che fino a quel momento aveva raccolto solo due pareggi, ma anche una goleada contro l'Atalanta, subendo tre gol in pochissimi minuti.

Nikola Vlasic è stato per cinque volte su cinque il capitano della squadra granata, senza però scuotere l'ambiente. In questa stagione ha già messo in fila 7 presenze (con un gol contro il Modena nella prima di Coppa Italia) ma la sensazione è che possa essere una stagione difficile, fra le parole di Cairo di volere cedere il club degli scorsi mesi e la contestazione che continua a montare da parte dei tifosi.

Uno scenario complicato e che il centrocampista croato ha cercato di stemperare nel corso della sua intervista dopo la sconfitta contro l'Atalanta. "Il mio problema è che non leggo, non vedo e non sento nulla, sono totalmente sulla squadra e penso solo allo spogliatoio. E' l'unica cosa che deve fare un giocatore". Nikola Vlasic compie 28 anni.

