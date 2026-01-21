Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Juventus e Atalanta
Dopo la sconfitta di ieri sera dell'Inter contro l'Arsenal ed il pareggio del Napoli in casa del Copenaghen, questa sera scendono in campo per la 7^ giornata della League Phase della Champions League sia Juventus che Atalanta: i bianconeri ospiteranno il Benfica, i nerazzurri l'Athletic Club. Questa la classifica aggiornata della Champions League:
1. Arsenal 21, dr +18
2. Real Madrid 15, dr +11
3. Bayern Monaco 15, dr +11
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6. Sporting CP 13, dr +5
7. Manchester City 13, dr +4
8. Atalanta 13, dr +2
9. Inter 12, dr +6
10 Atlético Madrid 12, dr +3
11. Liverpool 12, dr +3
12. Borussia Dortmund 11, dr +4
13 Newcastle 10, dr +7
14. Chelsea 10, dr +5
15. Barcellona 10, dr +3
16. Olympique Marsiglia 9, dr +3
17. Juventus 9, dr +2
18. Galatasaray 9, dr 0
19. Bayer Leverkusen 9, dr -4
20. Monaco 9, dr -6
21. PSV 8, dr +4
22. Olympiacos 8, dr -5
23. Napoli 8, dr -5
24. Copenhagen 8, dr -6
25. Qarabağ 7, dr -3
26. Club Brugge 7, dr -5
27. Bodø/Glimt 6, dr -2
28. Benfica 6, dr -2
29. Pafos 6, dr -5
30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31. Athletic Bilbao 5, dr -5
32. Eintracht Francoforte 4, dr -8
33. Ajax 4, dr -13
34. Slavia Praga 3, dr -9
35. Villarreal 2, dr -9
36. Kairat 1, dr -14
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledi 21 gennaio.
18.00 Ternana-Inter (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT
20.30 Lazio-Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Juventus-Benfica (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Atalanta-Athletic Club (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Marsiglia-Liverpool (Champions League) - TV8, SKY SPORT
21.00 Slavia Praga-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Bayern-Union SG (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Chelsea-Pafos (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Newcastle-PSV (Champions League) - SKY SPORT
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.