Totti pronto a tornare alla Roma, la Juve tratta con McKennie: le top news delle 13

Francesco Totti è pronto a tornare nella Roma. Una notizia importantissima per l'ambiente giallorosso, confermata in questi minuti da Claudio Ranieri, senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin. "Ci stanno pensando", ha detto Ranieri in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Quindi il pensiero dell'ex allenatore prosegue: "Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma", ha spiegato.

Tuttosport fa il punto sui rinnovi di casa Juventus ed in questo senso impossibile non partire da Kenan Yildiz, numero 10 che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi è ad un passo dal prolungamento con i bianconeri fino al 2031, con l'ingaggio che sarà adeguato al suo nuovo status all'interno della squadra. Sistemata la questione Yildiz, la cui firma è prevista per i prossimi giorni, la Juventus prenderà in mano anche gli altri dossier. Quello di Luciano Spalletti ovviamente. Ma pure quello riguardante Weston McKennie, centrocampista che col tecnico di Certaldo in panchina sembra aver aperto una nuova fase della sua carriera, diventando di fatto un imprescindibile della rosa.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport alla luce di una classifica che vede la sua squadra molto in alto e da neopromossa: "Ero fiducioso perché sapevamo di aver allestito una squadra competitiva e di avere un ottimo allenatore. Gran parte del merito è di Grosso: è destinato a finire in un top club. L'obiettivo è portare avanti la nostra filosofia. Cioè mantenere la categoria, crescere i giovani, venderli, rispettare la sostenibilità. Detto ciò, non ci poniamo limiti".