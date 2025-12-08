Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Scott McTominay, il migliore della scorsa Serie A. Cederlo è stata una pazzia

Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

30 milioni di euro per uno dei centrocampisti migliori della Premier League. Detta così sembrerebbe una rapina a mano armata, ma è successo davvero con Scott McTominay, che un'estate fa si è trasferito al Napoli dal Manchester United per una cifra quasi irrisoria, voluta dal tecnico Ten Hag per mettere a posto determinati conti economici, ma che si è rivelato un vero boomerang. Questo nonostante un anno prima avesse segnato 10 gol in tutte le competizioni, da centrocampista centrale, nemmeno con grandi compiti offensivi.

In Italia ne ha segnati 13 al suo primo anno, dodici in campionato. Diventando l'MVP per la Serie A della scorsa annata. Probabilmente senza di lui Antonio Conte non avrebbe potuto vincere il suo ennesimo Scudetto. In molti, del resto, nel momento dell'addio allo United si erano opposti, tanto da chiedersi il perché di una mossa così sconsiderata. Lo vorremmo sapere tanto anche noi.

Pochi giorni fa, al Gran Gala del calcio 2025, ha parlato così della sua esperienza napoletana, certamente più rosea di quanto potesse immaginarsi all'inizio. "Per sempre grato alla mia famiglia, ai tifosi, agli allenatori, ai compagni di squadra e a ogni singolo membro dello staff del Napoli. L'aiuto e l'amore di tutti sono ciò che mi rende così grato e fortunato di essere vicino a persone così fantastiche mentre realizzo tutti i nostri sogni la scorsa stagione. Forza Napoli Sempre. Grazie mille a tutti". Oggi Scott McTominay compie 29 anni.

