Mourinho su McTominay: "L'unica cosa che mi deve è che lasciai Pogba fuori per lui"

E' il giorno di Benfica-Napoli, match valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Una partita da dentro o fuori per il sodalizio lusitano, fermo a tre punti in classifica dopo cinque turni e chiamato a vincere per sperare ancora di qualificarsi ai playoff. Più tranquilla la situazione in casa azzurra, con sette punti e in piena corsa per il prossimo turno.

Alla vigilia del match José Mourinho, allenatore biancorosso, è intervenuto al microfono di Prime Video soffermandosi anche su un suo vecchio calciatore al Manchester United: Scott McTominay. “L’unica cosa che Scott mi deve - le parole dell'ex Inter e Roma - è che lasciai Pogba in panchina per farlo giocare. Sono io che l’ho fatto esordire, poi il merito è tutto suo. Mandarlo via dallo United è stato un errore gigantesco”.