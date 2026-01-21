Tra i motivi del possibile rinnovo di Maignan non ci sono solo i soldi e Allegri

La volontà di Mike Maignan è chiara: vuole restare al Milan. Lo ha confermato anche Igli Tare nella recente intervista a Dazn nel pre partita di Lecce-Milan: "Quanto manca... Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c'è la volontà della società di andare avanti. Penso entro... A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia".

Il preparatore

La positività di Tare deriva proprio dalla volontà del francese. A convincerlo della bontà della scelta rossonera, oltre alla credibilità del progetto Allegri e alla questione economica, c'è anche un uomo, Claudio Filippi, il preparatore dei portiere che il tecnico livornese ha riportato in rossonero. Con lui c'è un rapporto molto stretto ed efficace e il rendimento di Maignan ne dimostra la positività. Prima di Milan-Lecce, Filippi gli ha detto: "Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su quello che succede in questo momento. Quello che succede prima, agli altri, in campo, compagni, avversari, rimani concentrato su quelle che sono le tue cose, fai le tue cose, come hai fatto lì alla fine, per me era fantastico. Questo eh, rimani solo sulla partita: importante, Mike!". A dimostrazione della sensibilità del portiere e della fiducia che Maignan ha verso di lui.