Tra Juventus e Milan i gol non vanno di moda. E non è solo colpa degli attaccanti

Tanti campioni in campo, buone intenzioni, ma il posticipo della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan finisce a reti involate. Lo 0-0 dello Stadium, se vogliamo, però non è cosa così inaspettata. Perché al netto delle difficoltà stagionali della Juventus nel trovare i gol con gli attaccanti (soprattutto i nuovi, ndr) e di quella del Milan che deve fare i conti anche con il primo errore di Pulisic da inizio anno (rigore sbagliato), c'è una strana tendenza che ormai da tempo aleggia su Juventus-Milan.

Le ultime otto sfide tra i bianconeri e i rossoneri in Serie A, infatti, hanno visto appena sei gol, una media di 0.75 a incontro. Un dato curioso, se si considera il livello degli attaccanti abituati a giocare queste gara (o se vogliamo, del livello dei difensori...). E più nello specifico, per la cronaca, tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tante volte quante le 36 precedenti.

Insomma, una tendenza a non segnare che negli ultimi tempi ha preso corpo quando le due squadre si affrontano. A nulla dunque sono serviti i vari David, Gimenez e company... Per loro l'appuntamento è rimandato a dopo la sosta, ma per fortuna Juventus-Milan è già passata.