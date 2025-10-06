Inter, Dimarco è rinato anche grazie alla preparazione estiva: reset dei carichi di lavoro

Federico Dimarco è tornato: l'esterno ha lavorato duro per tornare un fattore determinante e i risultati si vedono, con le giocate migliori che gli riescono grazie alla brillantezza atletica e a una condizione fisica ben diversa rispetto a quella con cui aveva concluso la passata stagione, evidenzia oggi il Corriere dello Sport, che mette in risalto il lavoro estivo fatto sulla preparazione dell'esterno nerazzurro e della Nazionale.

Dimarco in estate ha resettato partendo dai carichi di lavoro, anche per voltare pagina e ritrovare nuovi stimoli rispetto a quella che era stata l’esperienza con Simone Inzaghi. Anche con l'ex tecnico era stato determinante per lunghi tratti, incidendo con le sue giocate sulla sinistra o tagliando verso il centro per far male agli avversari. Nel finale dell’anno scorso, però, la luce si era spenta e anche dopo la partita con la Cremonese il giocatore ha ammesso davanti ai microfoni di aver sofferto.

Il minutaggio è stato uno degli argomenti dell’ultima settimana e le reiterate sostituzioni all’ora di gioco nella gestione Inzaghi avevano finito per condizionarlo. Lo stesso Dimarco non si è nascosto, ammettendo di preferire le partite giocate per intero anche a costo di rimanere qualche volta in panchina anziché essere richiamato dopo un’ora.