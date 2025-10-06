Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi del Modena si prende la vetta...di rigore

Con la giornata di ieri, domenica 5 ottobre, la Serie B ha mandato in archivio la 7ª giornata del campionato, che succede al primo turno infrasettimanale e che anticipa la seconda sosta annuale per le nazionali; un turno che ha anche chiaramente smosso la classifica marcatori del torneo cadetto, che riportiamo qui di seguito per un punto della situazione, ricordando che il numero tra parentesi indica i rigori calciati.

Lievi cambi in vetta, con Pohjanpalo del Palermo e Schiavi della Carrrarese che si portano sul secondo gradino del podio, ma con il rigore trasformato nel match contro la Virtus Entella, Gliozzi del Modena si prende la vetta in solitaria.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

5 gol: Gliozzi (3; Modena)

4 gol: Pohjanpalo (Palermo), Popov (Empoli), Schiavi (2; Carrrarese)

3 gol: Alvarez (Monza), Bortolussi (1; Padova), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Cissè (Catanzaro), Ghedjemis (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Moncini (1; Bari), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), S. Shpendi (Empoli),

2 gol: Adorante (1; Venezia), Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Calò (Frosinone), Carissoni (Juve Stabia), Coda (Sampdoria), Depaoli (Sampdoria), Fiori (Mantova), Iemmello (Catanzaro), Ioannou (Sampdoria), Koutsoupias (Frosinone), Martini (SudTirol), Meazzi (Pescara), Mendes (Modena), Pierozzi (Palermo), Raimondo (Frosinone), Russo (Avellino), C. Shpendi (1; Cesena), Tavsan (Reggiana), Tiritiello (Virtus Entella), Zanon (Carrarese)

1 gol: Abiuso (Carrarese), Antonini (Catanzaro), Bani (Palermo), Besaggio (Avellino), Bisoli (Cesena), Birindelli (Monza), Bjarkason (Venezia), Bracaglia (Frosinone), Buonaiuto (Padova), Busio (1; Venezia), Carboni (Monza), Casas (Venezia), Casiraghi (SudTirol), Castagnetti (Cesena), Ceesay (Empoli), Cerri (Bari), Cicconi (1; Carrarese), Compagnon (Venezia), Correia (Juve Stabia), Coulibaly (SudTirol), Crespi (Avellino), Di Nardo (Pescara), Dany Mota (Monza), Defrel (Modena), Dorval (Bari), Duncan (Venezia), El Kaouakibi (SudTirol), Esposito (1; Spezia), Fila (Venezia), Finotto (Carrarese), Franzoni (Entella), Fumagalli (Virtus Entella), Gabrielloni (Juve Stabia), Girma (Reggiana), Gomes (Palermo), Gondo (1; Reggiana), Grosso (Frosinone), Gytkjaer (Bari), Guarino (Empoli), Harder (Padova), Hasa (Carrarese), Illanes (Carrarese), Izzo (Monza), Karic (Virtus Entella), Kofler (SudTirol), Korac (Venezia), Kumi (Avellino), Le Douaron (Palermo), Lambourde (Reggiana), Lapadula (Spezia), Lescano (Avellino), Mangraviti (Cesena), Marchizza (Frosinone), Marconi (Virtus Entella), Marras (Reggiana), Merola (Pescara), Nasti (Empoli), Pafundi (Sampdoria), Pecorino (SudTirol), Reinhart (Reggiana), Ruggero (Juve Stabia), Santoro (Modena), Sersanti (Modena), Sgarbi (Padova), Soleri (Spezia), Sounas (Avellino), Tonoli (Mantova), Tronchin (SudTirol), Varas (Padova), Vergani (Frosinone), Verrengia (Catanzaro), Verreth (Bari), Yeboah (Venezia), Zanimacchia (Modena), Zaro (Cesena)