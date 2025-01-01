Il punto sulla B: Modena vola in solitaria, Venezia ferma il Frosinone, Samp respira

La settima giornata di Serie B incorona il Modena come nuova capolista solitaria del campionato. I canarini hanno superato 2-0 la Virtus Entella al termine di una gara complicata, gestita con maturità e chiusa grazie al rigore di Gliozzi al 66' e al colpo di testa di Pedro Mendes al 90'. L'attaccante gialloblù sale a quota cinque reti stagionali (quattro su rigore) e si prende la vetta della classifica marcatori.

Gli emiliani di Paolo Bianco raggiungono quota 17 punti, staccando il Palermo che segue a 15 dopo il successo esterno per 2-1 sullo Spezia. La squadra rosanero ha ribaltato il vantaggio firmato da Pohjanpalo grazie alla rete di Pierozzi al 58' e all'autorete di Giovane all'89', confermando le ambizioni di vertice in un campionato che si preannuncia equilibrato e combattuto.

Al terzo posto sale il Frosinone con 14 punti, nonostante la prima sconfitta stagionale subita al Penzo contro un Venezia scatenato. I lagunari hanno inflitto un netto 3-0 ai ciociari, colpendo subito con Compagnon al 3', raddoppiando con Yeboah al 16' (dopo aver sbagliato un rigore ma ribadendo in rete sulla respinta) e chiudendo i conti con Casas al 53'.

La Carrarese torna alla vittoria dopo sei giornate senza successi, travolgendo 3-0 la Juve Stabia e infliggendo ai campani la prima sconfitta del campionato. La squadra di Antonio Calabro ha sbloccato il match al 10' con il rigore trasformato dall'ex Schiavi, prima di dilagare nel finale grazie alle reti di Hasa al 77' e Zanon all'87'. Gli apuani salgono a 10 punti e abbandonano la zona calda della classifica, mentre la Juve Stabia resta a quota 10 dopo un avvio promettente.

L'Empoli si conferma squadra da battaglia, espugnando 2-1 il campo del Sudtirol in un finale al cardiopalma. I toscani hanno ribaltato il vantaggio dei padroni di casa (firmato da Pecorino al 42', nonostante l'inferiorità numerica per il rosso diretto a Kofler) grazie al pareggio di Shpendi al 60' e al gol decisivo del neoentrato Nasti al 97'.

La Reggiana conquista tre punti preziosi sul campo del Cesena (2-1) grazie alla rimonta completata nei primi 24 minuti con le reti di Tavsan e Portanova, dopo lo svantaggio firmato da Ciervo.

Il Ferraris torna a esultare dopo settimane complicate: la Sampdoria ha travolto 4-1 il Pescara, ribaltando lo svantaggio iniziale (gol di Oliveri al 44') con una prestazione convincente. I blucerchiati hanno trovato il pareggio con Coda su rigore al 55', per poi dilagare con Pafundi (primo gol in Serie B al 63'), Depaoli al 66' e Ioannou al 91'. La squadra di Donati lascia il fondo della classifica e sale a 5 punti, alimentando le speranze di risalita.

Nella zona calda preoccupa la situazione dello Spezia, fanalino di coda con soli 3 punti, e del Mantova, ancora a secco di vittorie dopo il pareggio 0-0 sul campo dell'Avellino. I virgiliani rimangono a quota 4 punti, mentre gli irpini salgono a 12 e consolidano la posizione nei piani alti.

Il Monza si impone 2-1 sul Catanzaro (in gol con Cissè al 5', poi rimontato da Alvarez e Birindelli), mentre il Bari batte 2-1 il Padova completando la rimonta dopo lo svantaggio di Bortolussi grazie ai gol di Moncini su rigore e Cerri.

7ª GIORNATA

RISULTATI

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)

Monza-Catanzaro 2-1

5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)

Venezia-Frosinone 3-0

3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas

Spezia-Palermo 1-2

41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)

Cesena-Reggiana 1-2

15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)

Carrarese-Juve Stabia 3-0

10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon

Sudtirol-Empoli 1-2

42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)

Sampdoria-Pescara 4-1

44' Oliveri (P), 55’ rig. Coda (S), 63’ Pafundi (S), 66’ Depaoli (S), 91’ Ioannou (S)

Modena-Entella 2-0

66’ rig. Gliozzi, 90’ Mendes

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Empoli 9

Sudtirol 9

Padova 8

Reggiana 6

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5

Mantova 4

Spezia 3