Sampdoria, Coda: "La vittoria una liberazione, ora serve una testa diversa"

La Sampdoria ritrova il sorriso al Ferraris e lo fa con una vittoria in rimonta che può rappresentare una svolta nella stagione. Dopo le parole del tecnico Andrea Donati, anche Massimo Coda ha commentato con entusiasmo la prestazione dei blucerchiati contro il Pescara.

“Sappiamo di non aver fatto nulla ancora, però dovevamo partire da qualche parte - ha dichiarato l’attaccante ai microfoni del club -. Siamo molto felici di averla ottenuta in casa, è stata una liberazione per noi. Uscire sempre mortificati da questo campo ci faceva male in settimana, adesso invece abbiamo dato una gioia ai nostri tifosi e a noi stessi”.

Il rigore trasformato dall’ex Lecce ha segnato il punto di svolta: “Ero consapevole che era un momento fondamentale per la stagione, segnare era troppo importante. Dopo quel gol è scattato qualcosa nella testa: siamo stati più aggressivi sui portatori di palla e abbiamo trovato altre tre reti. È stato l’inizio di una nuova mentalità”.

Un cambio di passo che si è visto anche nella qualità espressa: “Sappiamo di avere giocatori forti, serviva solo la scintilla. Oggi lo abbiamo dimostrato. Ora dobbiamo confermarci, partita dopo partita, perché non siamo da quella classifica. Abbiamo sistemato la difesa, trovato il gol e speriamo di segnarne tanti altri subendone il meno possibile”.