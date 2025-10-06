Fiorentina, a fine partita lungo colloquio tra il tecnico Pioli e la dirigenza

La Fiorentina continua con Stefano Pioli. Stavolta non c’è una posizione ufficiale della Fiorentina, così com’era stato per bocca di Pradè dopo la sconfitta contro il Como, ma subito a fine partita c’è stato un lungo colloquio tra la dirigenza e l’allenatore per fare il punto della situazione. Quella di ieri è la terza di fila al Franchi in campionato (prima volta nella storia del club) e un ambiente sfiduciato chiede risposte anche per il modo in cui è maturato lo stop contro la Roma.

La domanda sul futuro dell'allenatore, evidenzia oggi il Corriere dello Sport, non poteva non emergere in superficie mentre qua e là lo stadio fischiava ma la Curva Fiesole accoglieva lì sotto la squadra viola con il coro “forza ragazzi”. Avanti con Pioli, nulla cambia: in camera caritatis viene ribadita la fiducia al tecnico parmigiano che di suo ha soprattutto un rammarico.

A fine partita ha parlato così in sala stampa: "Mi aspettavo un risultato diverso, quello sì. Una squadra che crea così tanto contro un avversario che aveva subìto un solo gol e si era presentata qui con la miglior difesa d’Europa, non doveva perdere. La Roma è cinica, sta sempre dentro la partita, ha vinto spesso per 1-0, e invece abbiamo subìto due gol in cui marcature e attenzione non sono state all’altezza e l’avversario ci ha puniti".