Milan, Allegri elogia Bartesaghi: "Può solo crescere. Vi spiego perché ero sereno e tranquillo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Serie A
di Alessio Del Lungo

Il Milan non è riuscito a tornare da Torino con 3 punti, ma ha comunque pareggiato 0-0 contro la Juventus di Igor Tudor che era in casa e di conseguenza avrebbe dovuto fare la partita. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato così dopo il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: "La cosa più positiva è che i ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati perché non sono riusciti a vincere la partita, questo è un bel segnale. Prendiamo questo pareggio perché va bene alla classifica e soprattutto va bene perché hanno capito che potevamo vincere".

In che cosa si è dedicato maggiormente e dove c'erano più lacune?
"Bisognava e bisogna lavorare sulla fase difensiva, ma come squadra, non solamente con i difensori e i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi".

C'era tanta curiosità anche per vedere Bartesaghi. Come giudica la sua prova?
"Ha fatto una bella partita offensivamente e difensivamente, è un giocatore che può solo crescere. Nel pre-campionato aveva già trovato due avversari molto difficili contro il Liverpool e contro l'Arsenal e aveva già fatto molto bene lì, quindi ero sereno e tranquillo".

Intanto in classifica in questo momento il Diavolo è da solo al 3° posto dietro Napoli e Roma, che hanno 3 punti di margine sui rossoneri.

Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
