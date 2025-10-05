Trapattoni superato, Allegri da record: è il tecnico con più panchine in Juventus-Milan

Massimiliano Allegri è già entrato nella storia. L'allenatore livornese, che ha firmato per diventare l'allenatore del Milan in estate, è diventato in solitaria il tecnico con più panchine nella storia (32) e in riferimento alle maxi sfide tra Juventus e rossoneri in tutte le competizioni: tenendo conto lo scorcio temporale dal 1929/30, 21 presenze rilevate in bianconero e 11 invece con il Diavolo. Superato così un mostro sacro come Giovanni Trapattoni, che vantava 31 apparizioni.

Intanto lo Stadium e i tifosi bianconeri non dimenticano i ricordi e il legame che li lega a Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan dopo otto anni trascorsi in due spezzoni sulla panchina della Juventus. All’arrivo allo Stadium del pullman sul quale viaggiava il Milan, diversi tifosi della Juventus hanno applaudito proprio Allegri, il quale era seduto nella parte anteriore del pullman ed avrà senz'altro percepito l'affetto nei suoi confronti.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe.

Allenatore: Igor Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu.

Allenatore: Massimiliano Allegri.