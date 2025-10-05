Dopo il disastro di Vila-Real, Juventus-Milan da spettatore. Sono tempi duri per Koopmeiners

La notizia è arrivata proprio mentre dalla panchina stava guardando i suoi compagni correre sul terreno di gioco contro il Milan. La convocazione in extremis da parte dell'Olanda (al posto dell'infortuna Timber), per Teun Koopmeiners è sì positiva ma non può certo cancellare l'inizio di stagione con la Juventus. Anzi.

Il centrocampista, nello 0-0 maturato nel posticipo di Serie A, è rimasto in panchina per tutti i 90', con Tudor che ha preferito non utilizzarlo nonostante le difficoltà a trovare il gol contro la retroguardia rossonera. Del resto, i numeri di Koopmeiners sono quelli che sono, e le prestazioni pure. In settimana, nella gara di Champions League contro il Villarreal, poi pareggiata 2-2, l'olandese era partito titolare in quella che poteva essere la gara del riscatto personale. E invece nulla da fare, peggiore in campo nel primo tempo, la sua gara era durata 45' minuti (con sostituzione annessa nell'intervallo).

Oggi, come detto, la partita tra Juventus e Milan vista dalla panchina. Senza entrare. Se non suona come una bocciatura totale, poco ci manca.