Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due club in Europa

Il Napoli continua a dimostrarsi una delle squadre più solide d’Europa quando gioca davanti al proprio pubblico. Con un ruolino di 10 vittorie e 3 pareggi, gli azzurri sono infatti imbattuti in casa nell’anno solare 2025, un dato che li colloca in un’élite europea ristrettissima, stando a quanto riportato dagli esperti di statistiche di Opta.

Solo Liverpool e Monaco, nei cinque principali campionati del continente (escluse le neopromosse), possono vantare lo stesso record. Un segnale di forza e continuità per la squadra di Antonio Conte, che ha saputo trasformare lo Stadio Diego Armando Maradona in un autentico fortino. Il sodalizio azzurro in casa ha costruito gran parte delle proprie certezze. Al di là dei numeri, colpisce la mentalità: il Napoli di Conte si mostra compatto, affamato e capace di imporsi su qualsiasi avversario.

Un trend che conferma l’identità del nuovo corso azzurro: il Maradona è tornato a essere un luogo dove è difficilissimo uscire con punti in tasca.