Si è conclusa la 6^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 6^ giornata di Serie A:
HELLAS VERONA-SASSUOLO 0-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatore: 26' st Pinamonti (S)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31' st Niasse), Gagliardini (21' st Akpa Akpro), Bernede (32' st Sarr), Bradaric (41' st Kastanos); Giovane (40' st Mosquera), Orban. A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (15' st Thorstvedt), Matic, Koné (37' st Iannoni), Volpato (14' st Pierini); Pinamonti (42' st Cheddira), Laurienté (15' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Le pagelle di TMW di Hellas Verona-Sassuolo
---------------------------
PARMA-LECCE 0-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 38’ Sottil (L)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi (1’ st Almqvist), Bernabé (38’ st Estevez), Keita, Sorensen (22’ st Benedyczak), Valeri (25’ Lovik, 38’ st Djuric); Cutrone, Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (42’ st Ndaba), Ramadani, Berisha (42’ st Kaba); Pierotti, Stulic (30’ st Camarda), Sottil (23’ st Banda). A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All.: Di Francesco
Le pagelle di TMW di Parma-Lecce
---------------------------
LAZIO-TORINO 3-3 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 16' Simeone (T), 24', 39' Cancellieri (L), 28' st Adams (T), 47' st Saul Coco (T), 58' st rig. Cataldi (L)
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (45' st Lazzari); Cataldi, Basic (21' st Belahyane); Cancellieri, Dia (36' st Noslin), Pedro (21' st Isaksen); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni. All.: Sarri
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze (24' st Masina), Maripan, Saul Coco; Pedersen (33' st Dembelé), Casadei, Asllani, Vlasic (24' st Adams), Lazaro (18' st Nkounkou); Ngonge, Simeone (33' st Gineitis). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapata, Njie. All.: Baroni
Le pagelle di TMW di Lazio-Torino
---------------------------
INTER-CREMONESE 4-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 6' Lautaro (I), 38' Bonny (I), 10' st Dimarco (I), 12' st Barella (I), 42' st Bonazzoli (C)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni (16' st Carlos Augusto); Dumfries (8' st Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (30' st Diouf), Dimarco; Bonny (16' st Eposito), Lautaro (30' st Sucic). Allenatore: Chivu
CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (13' st Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani (30' st Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez (13' st Vardy), Johnsen (1' st Vandeputte); Sanabria (13' st Bonazzoli). Allenatore: Nicola
Le pagelle di TMW di Inter-Cremonese
---------------------------
ATALANTA-COMO 1-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson (29' st Musah), Bernasconi; Samardzic (17' st Brescianini), Lookman (29' st Maldini); K. Sulemana (29' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric. Allenatore: Juric
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (41' st Posch), Diego Carlos, Ramon, Vojvoda (24' st Valle); Perrone, Da Cunha (44' st Kempf); Addai, Nico Paz, Baturina (24' st Caqueret); Douvikas (1' st Morata). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Bonsignori Goggi, Cerri. Allenatore: Dani Guindos
Le pagelle di TMW di Atalanta-Como
---------------------------
UDINESE-CAGLIARI 1-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 25’ Borrelli (C), 13’ st Kabasele (U)
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (22’ st Bertola), Solet; Zanoli (41’ st Ehizibue), Piotrowski (41’ st Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (33’ st Bayo), Davis. A disposizione: Venuti, Padelli, Palma, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Buksa. Allenatore: Runjaic.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina (20’ Adopo), Obert (37’ st Cavuoti); Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito (37’ st Pavoletti), Felici (1’ st Di Pardo); Borrelli (27’ st Luvumbo). A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Luperto, Mazzitelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
Le pagelle di TMW di Udinese-Cagliari
---------------------------
BOLOGNA-PISA 4-0 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 8' st Odgaard (B)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro (27' st Pobega), Freuler, Orsolini (1' st Bernardeschi), Odgaard (11' st Fabbian), Cambiaghi (11' st Rowe); Dallinga (30' st Dominguez). A disp.: Ravaglia, Pessina, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Ferguson, Castro. All.: Italiano.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Bonfanti (1' st Meister); Touré, Marin, Vural (18' st Cuadrado), Akisanmiro, Leris (32' st Calabresi); Tramoni (1' st Angori), Nzola (32' st Buffon). A disp.: Andrade, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Hojholt, Piccinini, Maucci, Moreo, Lorram. All.: Gilardino.
Le pagelle di TMW di Bologna-Pisa
---------------------------
FIORENTINA-ROMA 1-2 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì (30' st Comuzzo), Ranieri; Dodo (36' st Fortini), Nicolussi Caviglia, Mandragora (30' st Dzeko), Gosens; Fazzini (22' st Ndour), Gudmundsson (1' st Piccoli); Kean. Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley (36' st Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (22' st Rensch); Soulé (36' st El Aynaoui), Baldanzi (14' st Pellegrini); Dovbyk (14' st Dybala). Allenatore: Gasperini.
Le pagelle di TMW di Fiorentina-Roma
---------------------------
NAPOLI-GENOA 2-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 34' Ekhator (G), 12' st Anguissa (N), 30' st Hojlund (N)
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (5' st De Bruyne); Anguissa, Lobotka (44' Gilmour), McTominay; Politano (5' st Spinazzola), Hojlund (37' st Lucca), Neres (37' st Gutierrez). A disp.: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang. All.: Conte
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (31' st Carboni), Marcandalli (1' st Otoa), Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi (16' st Thorsby), Vitinha (31' st Colombo); Ekhator (16' st Ekuban). A disp.: Siegrist, Sommariva, Martin, Gronbaek, Onana, Cuenca, Fini, Venturino. All.: Vieira
Le pagelle di TMW di Napoli-Genoa
---------------------------
JUVENTUS-MILAN 0-0 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (41' st Kostic), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao (23' st Thuram), Yildiz (23' st Openda); David (23' st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Koopmeiners, Zhegrova, Kostic, Adzic. All.: Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (17' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (28' st Nkunku); Gimenez (17' st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Ricci, Balentien. All.: Allegri
