Domani Marsiglia-Atalanta, i convocati di Juric: rientrano in due, ai box Brescianini

Ivan Juric ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita di domani, che vedrà la sua Atalanta impegnata sul campo del Marsiglia di De Zerbi nel calendario della 4^ giornata di League Phase di Champions League.

Sono 23 i calciatori convocati per Marsiglia dal loro tecnico Juric, con i rientri di De Roon e Maldini che sono confermati. Ancora fuori invece, oltre al lungodegente Bakker, anche Scalvini. E agli infortunati si è aggiunto anche Brescianini, frenato da un risentimento muscolare all'adduttore destro.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-ATALANTA, I CONVOCATI DI JURIC

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta, Zalewski.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.