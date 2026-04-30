Cairo: "Commissariamento FIGC? Con Buonfiglio siamo in buone mani"
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Nel corso del suo intervento a margine della presentazione dell'ultima tappa del prossimo Giro d'Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche dell'ipotesi commissariamento della FIGC:
"Abbiamo un presidente del Coni che ha detto che farà le cose in modo attento e regolare e senza sentire pressioni, ammesso che ce ne siano", ha spiegato Cairo parlando di Buonfiglio, attuale presidente del CONI.
Il numero uno granata ha poi proseguito: "È lì per rispettare i regolamenti. Siamo in buone mani. Poi ci possono essere idee diverse ma abbiamo un presidente del Coni capace. Ci affidiamo a lui, ieri mi è sembrato abbastanza chiaro".
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