Cairo: "Commissariamento FIGC? Con Buonfiglio siamo in buone mani"

Nel corso del suo intervento a margine della presentazione dell'ultima tappa del prossimo Giro d'Italia, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche dell'ipotesi commissariamento della FIGC:

"Abbiamo un presidente del Coni che ha detto che farà le cose in modo attento e regolare e senza sentire pressioni, ammesso che ce ne siano", ha spiegato Cairo parlando di Buonfiglio, attuale presidente del CONI.

Il numero uno granata ha poi proseguito: "È lì per rispettare i regolamenti. Siamo in buone mani. Poi ci possono essere idee diverse ma abbiamo un presidente del Coni capace. Ci affidiamo a lui, ieri mi è sembrato abbastanza chiaro".