Milinkovic-Savic: "Rigiocherei gara col Copenaghen. Pararigori? Ci penserò a fine carriera"

Nel corso del suo intervento a Radio CRC il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha parlato anche della sfida stagionale che vorrebbe rigiocare:

Orgoglioso di essere uno dei migliori pararigori in Serie A?

"No, per adesso no. Quando finirò la carriera forse penserò a queste cose. Adesso non guardo le statistiche. Il Como non mi sorprende, giocava già molto bene l'anno scorso: è una buona squadra con un'identità di gioco molto chiara. La Serie A è il campionato più tattico di tutti: ogni campionato ha la sua bellezza, sono tutti diversi tra di loro".

La partita che rigiocherebbe?

"Quella con il Copenaghen in Champions League. Sapevo anche prima di venire qui a Napoli che è una città che vive il calcio a 360°, ma non mi aspettavo che il tifo fosse così coinvolto: è stata una sorpresa molto positiva".