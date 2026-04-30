Atletico Madrid, Oblak: "Rigori? L'arbitro ha preso le sue decisioni, dobbiamo rispettarlo"

È terminata 1-1 la sfida del Metropolitano tra Atletico Madrid e Arsenal. A segno Viktor Gyokeres per i Gunners e Julian Alvarez per i Colchoneros, entrambi su calcio di rigore. Al termine del match, il portiere dell’Atletico Jan Oblak ha parlato ai microfoni della UEFA:

“È bello giocare per questa squadra, avrei voluto concludere con una vittoria. Abbiamo fatto una buona partita, ma è tutto aperto per il ritorno. I rigori? L’arbitro ha preso le sue decisioni, dobbiamo rispettarle. Non è semplice fare l’arbitro.

Nel primo tempo meglio l’Arsenal, nella ripresa la nostra risposta? Sì, siamo cresciuti nella seconda frazione, ma contro una grande squadra come l’Arsenal non è facile. Non vedo l’ora di giocare il ritorno per cercare di conquistare la finale. Ci sarà bisogno della nostra miglior versione, senza commettere errori. Credo che ne saremo capaci.”