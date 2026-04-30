Gravina: "Gattuso l'uomo giusto come ct". E torna sulla polemica degli sport dilettantistici
Gabriele Gravina resta convinto del fatto che Gennaro Gattuso fosse l'uomo adatto per il ruolo di ct azzurro. A '8 e mezzo' su La7 il presidente dimissionario della FIGC ha così commentato:
Gattuso era l'uomo giusto?
"Assolutamente sì. Noi abbiamo avuto penalizzazioni incredibili. Gattuso ha fatto solo un allenamento prima dell'Irlanda e due prima della Bosnia, Gattuso in quel momento era il migliore, serviva uno che facesse riscoprire il senso di appartenenza alla maglia azzurra".
Si è pentito delle dichiarazioni di quella sera?
"La domanda era 'perché non siete in grado di attivare meccanismi di riforma utilizzando i giovani?' Ho spiegato che siamo uno sport professionistico e che dobbiamo sottostare a delle regole che lo sport dilettantistico non ha. Sento dire di utilizzare 5 giovani formati in Italia per forza... Ma questo non si può fare".
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