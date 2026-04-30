Rigore tolto all'Arsenal, la rabbia di Arteta: "Cambia la gara, decisione inaccettabile"

Dopo l’1-1 contro l’Atletico Madrid, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha espresso tutta la sua rabbia per la gestione arbitrale, definendo “completamente inaccettabile” la decisione di revocare un calcio di rigore inizialmente assegnato ai Gunners. L’episodio riguarda il contatto tra David Hancko ed Eberechi Eze, giudicato non falloso dopo la revisione al VAR.

"Sono estremamente deluso e infastidito perché era contro le regole e non lo capisco: cambia completamente l’andamento della partita”, ha dichiarato a TNT Sports. Arteta ha poi insistito: “La dinamica è chiara, c’è contatto evidente. Una decisione così non può essere ribaltata dopo averla rivista più volte. A questo livello è inaccettabile”.

Diverso invece il giudizio sul rigore assegnato ai Colchoneros per il fallo di mano di Ben White: “È regolamento, sono stati coerenti. Quello lo accettiamo. Ma il rigore su Eze cambia tutto e non può succedere a questi livelli”.