Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo

Troppa Inter per il Sassuolo! Cinque a zero della capolista in casa dei neroverdi in una gara però che non è stata tutta in discesa. La prima azione pericolosa infatti è stata di marca neroverde con Dimarco (straordinario ieri con 3 assist e una traversa colpita) che ha salvato sulla linea su un tiro a botta sicura di Ismael Koné. Chissà cosa sarebbe successo se quel pallone fosse entrato..."Purtroppo mancavano 89 minuti" ha detto Fabio Grosso tra il serio e il faceto. Sì perché il Sassuolo ci ha provato, almeno nel primo tempo e almeno finché ne ha avuto le energie, poi ha alzato bandiera bianca e nel secondo tempo l'Inter ha dilagato.

Tanti errori

I neroverdi recriminano per una direzione di gara di Chiffi non particolarmente precisa (da capire se l'azione che porta al calcio d'angolo del primo gol era regolare, poi l'espulsione di Matic per proteste dopo il giallo) ma devono pensare anche agli errori commessi dai suoi, in particolare da Muric e dalla difesa. E poi dall'esperto Matic che ha perso la testa, eccedendo nelle proteste, lasciando i suoi in 10 dopo il gol dello 0-4, sicuramente un errore che non ti aspetti da un campione come lui.

Un buon primo tempo nonostante il pesante ko

"Alcune cose non sono andate nel verso giusto, è venuto un risultato pesante ma ci sono state cose positive. Mi tengo il bellissimo primo tempo, le occasioni che abbiamo creato, quel gol nel finale ci poteva dare energia per partire meglio" ha detto Fabio Grosso. Sì perché al Sassuolo è andato tutto storto, compreso il gol annullato a Thorstvedt che nel finale di primo tempo avrebbe potuto cambiare l'inerzia della sfida, con il Sassuolo che sarebbe potuto andare sull'1-2 all'intervallo. Ma si sa, con i se e con i ma la storia non si fa.