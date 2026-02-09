Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A, Corriere della Sera in prima pagina: "L'Inter vola, 5 gol. Un pari per la Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:18Rassegna stampa
Yvonne Alessandro

Gli occhi di tutti erano puntati su due partite in particolare ieri, ossia la trasferta dell'Inter contro il Sassuolo e il big match dello Stadium tra Juventus e Lazio. Alla fine la capolista nerazzurra consolida la sua leadership in vetta alla classifica del campionato, portandosi a +8 sul Milan - che però ha una partita in meno - mentre i bianconeri riescono a riprendere i biancocelesti all'ultimo respiro: "L'Inter vola, 5 gol. Un pari per la Juve", il sunto proposto dal Corriere della Sera in taglio alto.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha commentato così la manita inferta ai neroverdi ieri in conferenza stampa post-partita: "Nei minuti iniziali abbiamo sofferto tanto la loro intensità, le ripartenze, la loro verticalità e abbiamo capito quella che era la partita e abbiamo trovato l'occasione per sbloccarla ed è merito di tutto quello che questo gruppo sta facendo perché inizia a capire e trovare modi per cercare quello che si vuole essere".

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha invece parlato del 2-2 strappato alla Lazio in extremis: "È il clima di quelli corretti perché anche questa sera abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io chiedo a loro di non buttare mai via il pallone anche quando esiste il rischio, perché se si riesce a giocare il pallone poi possiamo andare ad attaccare. Nella richiesta alta c'è il pericolo di commettere un errore in più. Mi interessa la reazione, la ricerca dei calciatori nella personalità di provare a ribaltarla, le intenzioni giuste. Anche lì però nel tentativo di riuscire a soffocarli, a mettergli le mani al collo, non bisogna fare confusione o diventare frenetici perchè se aumento il ritmo e la velocità di rendermi conto di cosa sta per accadere che abbiamo fatto in tante azioni bene, in altre l'abbiamo resa frenesia e questo non va bene. Abbiamo le possibilità di sbagliare poche palle, di cercare la posizione corretta in area perchè tanto loro sono lì, possiamo far girare la palla e vedere che c'è la possibilità di pensare a dove voglio portarla perchè sta arrivando. Dobbiamo essere ancora più bravi, abbiamo fatto grandi passi in avanti. Domani entro in riunione e applaudo per partita, reazione, mentalità e personalità, carattere della squadra, roba toppissima secondo me. Loro sono bravi con gli spazi e quando conquistano la palla sono allenati bene. Abbiamo fatto il 2-2 e abbiamo avuto altre due occasioni da goal dopo, che gli vado a dire? Che si debbono sentire ancora più felici dentro alle situazioni, è questo che dice che hanno reagito e si sono sentiti dentro le difficoltà e dentro la pressione che si ha. Si percepisce poi che allo Stadium dispiace, alla società anche, a noi anche, si ha tutto contro e loro devono essere lucidi ed essere felici di questa pressione, è quello lo switch importante. Questa è la vita che abbiamo deciso di fare, non ci mette in difficoltà ma ci rende felici, lo abbiamo scelto noi. Il ruolo è super remunerato ma c'è un aspetto umano, caratteriale, di spessore di che persona sei e va vissuto positivamente. Bello ribaltare questa partita qui, va vinta, bisogna motivarsi. Facce rilassate, siamo nel mondo che abbiamo scelto".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
