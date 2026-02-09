Inter da manita, QS in prima pagina: "La Juve rischia, Kalulu la salva nel recupero"

I nerazzurri dilagano a Reggio Emilia, complice anche l'espulsione di Matic al 54' che ha facilitato enormemente la vita alla capolista, a quel punto già avanti di 4 gol (Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji) fino al poker calato da Luis Henrique. Invece i bianconeri di Spalletti nel match ad alta tensione allo Stadium contro la Lazio finiscono sotto 0-2 ma poi riescono a riaggiustare le cose e trovare il pari (2-2). "Inter da manita. La Juve rischia, Kalulu la salva nel recupero", il titolo proposto in taglio alto, a campeggiare sulla prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo.

Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, ha commentato al termine della goleada: "Abbiamo capito il momento, abbiamo subito la loro intensità e una volta che recuperavano la palla andavano dritto per dritto. Abbiamo colpito nel momento giusto con quel calcio d'angolo, poi il cinismo e la concretezza diventa un fattore importante della nostra crescita. Questa squadra è più matura, di come accettare i momenti di una partita e adattarsi a questi".

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha invece replicato così sul fallo subito da Cabal e il rigore non assegnato: "E' una cosa che il direttore di gara può interpretare come vuole, perché il difensore fa un gesto imprudente. Ma io non sono qui a dire se era rigore o no, mi interessa relativamente perché sono episodi che capitano. Io però allargherei il discorso, lo farei più completo: ormai si va tutti a protestare su quelle che sono le regole che ci sono. C'è sempre l'interpretazione, quello che non vede nessuno: bisogna sempre valutare la situazione, non si può generalizzare. Anche stasera in campo eravamo in 22 più uno, quello non professionista era l'arbitro. Va fatta una riforma, perché sono gli unici precari dello stadio. Tutti devono essere professionisti, perché è troppo importante e poi si va a sempre a parlare di questo anche se non lo voglio fare. Nell'ultima partita Abisso ha fatto bene, perché la regola dice che se prendi la palla di mano è rigore, è lì che bisogna ragionare perché se non se accorge nessuno... E' la rigidità che non va bene. Se si va così quello di stasera è rigore tutta la vita, perché il difensore crea un danno: ma la cosa che non va bene è che l'unico che non è professionista in una partita come questa è l'arbitro. Lui deve andare a casa e pensare a certe cose, per valutare se fa ancora questo lavoro o no. Io ho provato a interessarmi delle situazioni e questa è una cosa che crea squilibrio".