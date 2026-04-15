Troppi stranieri in Serie A? Real Madrid senza spagnoli, per la prima volta in Champions
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In un periodo storico nel quale si discute molto della percentuale di stranieri in Serie A, e dei pochi calciatori italiani, il club più importante di Spagna (o uno dei due…) risponde con una formazione tutta straniera.
Per la prima volta nella sua storia in Champions League, secondo quanto analizzato da Opta, il Real Madrid non schiera infatti nemmeno un giocatore selezionabili per la nazionale spagnola, nella sfida di ritorno dei quarti di finale con il Bayern Monaco.
L’unico spagnolo titolare è infatti Brahim Diaz. L’ex Milan, però, a livello di nazionale veste la maglia del Marocco.
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