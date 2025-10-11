A Roma c'è un altro Celik. Il difensore è in scadenza: il club studia l'offerta di rinnovo

Tra i giocatori che meglio si stanno distinguendo nella Roma di Gasperini, e forse sarebbe meglio anche aggiungere più a sorpresa, si trova il nome del difensore Zeki Celik (28 anni). Le sue prestazioni in questo nuovo corso tecnico del club giallorosso non stanno di certo passando inosservate.

Come riportato da Il Tempo, anche la dirigenza della Roma è soddisfatta del rendimento di Celik: il classe '97 è tornato a essere una pedina affidabile per la squadra grazie alla sua solidità difensiva e alla capacità di adattarsi alle diverse situazioni tattiche. Il turco, infatti, è reduce da ottime prestazioni che lo hanno reso una delle colonne portanti della fase difensiva della squadra di Gasperini.

E adesso la Roma si prepara a proporre il rinnovo a Celik, una delle prime voci sull'agenda di Massara. In scadenza, percepisce uno stipendio da 1,7 milioni di euro netti a stagione, con bonus facilmente raggiungibili che portano la cifra complessiva a circa 2 milioni. Un elemento importante è rappresentato dal Decreto Crescita, che il giocatore continua a sfruttare dopo il suo arrivo nell’estate del 2022, riducendo notevolmente l’impatto economico sul bilancio del club. Per questo motivo, un eventuale prolungamento non comporterebbe particolari difficoltà finanziarie. Le trattative non sono ancora cominciate, ma potrebbe succedere molto presto.