Turchia, piove sul bagnato. Arda Guler squalificato, contro l'Italia non ci sarà

Piove sul bagnato per la Turchia, ancora ko in Nations League e attesa dalla trasferta in Italia lunedì 5 ottobre. Il CT Vincenzo Montella dovrà infatti rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori: Arda Guler è stato ammonito nel recupero. Il giocatore del Real Madrid era diffidato e per questo motivo non sarà a disposizione contro gli azzurri.