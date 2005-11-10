Turchia, piove sul bagnato. Arda Guler squalificato, contro l'Italia non ci sarà
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:12Serie A
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02.10.2026 23:12Serie A
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Piove sul bagnato per la Turchia, ancora ko in Nations League e attesa dalla trasferta in Italia lunedì 5 ottobre. Il CT Vincenzo Montella dovrà infatti rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori: Arda Guler è stato ammonito nel recupero. Il giocatore del Real Madrid era diffidato e per questo motivo non sarà a disposizione contro gli azzurri.
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