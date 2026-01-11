Tutti vogliono Raspadori: la Roma aspetta, il Napoli osserva, l'Atalanta studia l'inserimento

Non sembra ancora volgere al termine la telenovela Giacomo Raspadori, attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid su cui da settimane è forte la Roma. Nella serata di ieri, il ds giallorosso Massara aveva così parlato della questione: "Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi piuttosto rapidi. Si decide domani? Penso che quello sia il tempo per avere tutto più chiaro".

Oggi dunque doveva arrivare la risposta definitiva di Raspadori, ma così non è stato. L'attaccante attualmente si trova a Madrid insieme ai suoi agenti e sta attentamente valutando tutte le possibilità, compresa quella di una permanenza ai Colchoneros.

Sullo sfondo anche le altre possibilità che via via si stanno materializzando: una di queste riguarda clamorosamente proprio il Napoli, società che ha ceduto il cartellino di Raspadori all'Atletico Madrid solo pochi mesi fa. Gli azzurri per approfondire il ragionamento dovrebbero però prima cedere per arrivare al mercato a costo zero: in questo senso gli indiziati sono Lorenzo Lucca e Noa Lang. Nelle ultime ore però sta studiando l'inserimento anche l'Atalanta: la Dea avrebbe cassa per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo, aggirando quindi i problemi di formule e opzioni di riscatto. Ma proprio come il Napoli, prima di un eventuale affondo dovrebbe prima sfoltire, con Daniel Maldini primo indiziato per la cessione.