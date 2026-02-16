Guaio Atalanta, Raspadori potrebbe restar fuori tre settimane. Out per playoff e Napoli

Altra tegola per l'Atalanta a pochi giorni dal playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund, con l'andata che si giocherà domani sera al Signal Iduna Park. Dopo Charles De Kelelaere, infatti, Raffaele Palladino dovrà rinunciare anche a Giacomo Raspadori.

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport, la risonanza a cui è stato sottoposto il calciatore potrebbe portarlo a un forfait di circa tre settimane.Una notizia che dovrebbe risparmiare però la Nazionale visto che l’Italia disputerà i playoff per qualificarsi al Mondiale il 26 e il 31 marzo. Giusto però utilizzare il condizionale perché per infortuni del genere va utilizzata la massima cautela e bisogna fare le opportune valutazioni giorno dopo giorno.

Ciò che è certo è che l'ex Atletico Madrid salterà sicuramente la doppia sfida contro i tedeschi e la gara di campionato contro il Napoli. Poi si andrà sull’evoluzione dell’infortunio. Un percorso personale che non si può tratteggiare oggi. Il tipo di risentimento sconsiglia di rischiare, dunque anche la gara del primo marzo contro il Sassuolo potrebbe essere saltata da Raspadori.