Udinese avanti dopo 16 minuti: squillo di Karlstrom, difesa leccese troppo distratta
TUTTO mercato WEB
Karlstrom rompe l'equilibrio di Udinese-Lecce, portando in vantaggio i friulani. Siamo al minuto 16', quando il numero 8 bianconero riceve palla in area sulla sinistra, sfugge ad un Veiga decisamente morbido nella marcatura e infila Falcone con un tiro che assomiglia tanto ad un colpo da biliardo. Ottimo avvio dei padroni di casa, salentini costretti a inseguire.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile