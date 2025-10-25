TMW Frosinone, Alvini: "C'è rammarico per il risultato. Ho apprezzato il carattere dei miei ragazzi"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha commentato la prestazione della sua squadra e il pareggio subito in rimonta in casa della Sampdoria.

Si può dire che per quanto creato dai suoi ragazzi avrebbero meritato qualcosa di più?

“C’è rammarico sicuramente per non aver portato a casa una partita come questa. Oggi avevamo tanti ragazzi che giocavano per la prima volta in un palcoscenico così bello. Peccato perché fino al gol avevamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista, con tutte le qualità tecniche, Tattiche fisiche e mentali. Mi dispiace perché volevamo portare a casa un risultato diverso.”

L’uscita di Zilli è stata una scelta tattica?

“Ha retto l’attacco, l’ho tolto che mancavano 20 minuti. Abbiamo avuto un’occasione anche con Raimondo subito dopo la sua uscita. Ha avuto un problemino fisico”.

Ghedjemis è stato costantemente raddoppiato. Come giudica la sua prova?

“Ghedjemis non è mai stato raddoppiato, le partite vanno viste. Dall’altra parte c’erano giocatori forti, ma noi non abbiamo solo lui, abbiamo anche altre soluzioni. Bisogna considerare la qualità dell’avversario: ci può stare che di fronte ci sia un avversario che ti concede meno situazioni. Oggi abbiamo centrato 4 traverse, 3-4 palle importanti, cosa che non abbiamo avuto la partita precedente”.

E’ più arrabbiato per il mancato cinismo ha avuto nel primo tempo o perché voleva qualcosa di più dopo nella gestione del pallone?

“Il Frosinone ha fatto una grande partita, ma anche per la prestazione fatta negli ultimi minuti dopo il pareggio della Samp perché una squadra che non ha una testa forte, la perde. Qui altre squadre sono saltate. Oggi nel secondo tempo, dopo il pareggio la squadra poteva calare, invece io ho apprezzato il carattere dei miei negli ultimi 10-15 minuti. Ci sta che possiamo essere più cinici nel gestire alcuni momenti della partita. Da domani inizieremo a lavorare sull’Entella”.