Bari-Mantova, i convocati di Caserta: out Nikolaou e Vicari

Il Bari di mister Caserta si prepara ad ospitare il Mantova guidato da mister Possanzini in occasione del 9° turno Serie BKT in programma domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 17:15, sul terreno del San Nicola. Per la sfida ai virgiliani tecnico biancorosso dovrà fare a meno dello squalificato Nikolaou e di capitan Vicari. Sono 26 i convocati a disposizione del tecnico biancorosso:
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini.
Difensori: Burgio, Meroni, Kassama, Dickmann, Pucino, Mane, Mavraj, Dorval.
Centrocampisti: Castrovilli, Darboe, Pagano, Bellomo, Maggiore, Braunoder, Verreth, Colangiuli.
Attaccanti: Gytkjaer, Moncini, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Cerri.
