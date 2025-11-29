Udinese, Bertola: "Concesso molti gol su errori individuali, questo aspetto va migliorato"

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, ha parlato così ai canali ufficiali del club friulano a pochi minuti dal match contro il Parma: "Abbiamo concesso molti gol su errori individuali, dobbiamo migliorare su questa cosa e ci stiamo lavorando. Dobbiamo stare concentrati per tutta la durata della partita".

Prosegue il classe 2003: "È una partita difficile, loro vengono da una vittoria e quindi hanno più entusiasmo di noi. Noi però ci siamo preparati bene e speriamo di conquistare la vittoria".