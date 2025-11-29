Udinese, Bertola: "Concesso molti gol su errori individuali, questo aspetto va migliorato"
TUTTO mercato WEB
Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, ha parlato così ai canali ufficiali del club friulano a pochi minuti dal match contro il Parma: "Abbiamo concesso molti gol su errori individuali, dobbiamo migliorare su questa cosa e ci stiamo lavorando. Dobbiamo stare concentrati per tutta la durata della partita".
Prosegue il classe 2003: "È una partita difficile, loro vengono da una vittoria e quindi hanno più entusiasmo di noi. Noi però ci siamo preparati bene e speriamo di conquistare la vittoria".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile