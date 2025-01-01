Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo la reazione nella ripresa. Attenzione ai dettagli"

Ecco le parole di mister Eusebio Di Francesco dopo la sfida persa contro l'Udinese ai microfoni di DAZN: "Manca l'attenzione nei dettagli, il gol nel finale poteva anche valere di più. Il rammarico è relativo al primo tempo, c'è stata qualche situazione dubbia ma erano più cattivi di noi, questo non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo ritrovare lo spirito agonistico e ripartire da quanto visto nella ripresa. Forse nel primo tempo ci sono state delle scelte non ottimali e qualche episodio è stato dubbio".

Cosa si può migliorare?

"Tutto si può migliorare, non siamo venuti qui per prendere la gara sotto gamba. Loro hanno la fisicità dalla loro e siamo mancati nei contrasti, nella ripresa abbiamo avuto il pallino del gioco in mano. Nel calcio, le palle mezze e mezze diventano fondamentali".

N'Dri ha fatto molto bene da subentrato.

"Lui calcia molto bene, ero quasi convinto facesse gol in quel momento. Dovevamo essere bravi a tenere viva la partita fino alla fine: la squadra ha reagito, peccato per il risultato".

Gli ingressi della panchina sottolineano un unione del gruppo.

"Il gruppo è compatto ed è fondamentale avere i giocatori che possano fare la differenza anche dalla panchina. Loro hanno fatto una partita che dovevano fare".