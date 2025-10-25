Lecce, Berisha: "Ci resta l'amaro in bocca. Gol? Mister mi chiede questo"

Dopo il gol nella sconfitta contro l'Udinese, ecco le parole di Medon Berisha ai microfoni di DAZN: "Punteggio ci lascia l'amaro in bocca, ci abbiamo creduto fino alla fine e volevamo restare dentro la gara fino alla fine. Gol? Da punizione il mister mi chiede sempre di prendere iniziative".

Prossime gare proibitive sulla carta.

"Dobbiamo partire con la stessa grinta, possiamo giocarcela contro tutte le squadre".

Il gruppo è compatto.

"Si, gli ingressi sono importanti. I giocatori entrati, cone N'Dri e Banda, ci hanno aiutato molto e sono stati bravi. Ripartiamo dal secondo tempo e da quanto abbiamo fatto vedere".