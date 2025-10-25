Lecce, Berisha: "Ci resta l'amaro in bocca. Gol? Mister mi chiede questo"
TUTTO mercato WEB
Dopo il gol nella sconfitta contro l'Udinese, ecco le parole di Medon Berisha ai microfoni di DAZN: "Punteggio ci lascia l'amaro in bocca, ci abbiamo creduto fino alla fine e volevamo restare dentro la gara fino alla fine. Gol? Da punizione il mister mi chiede sempre di prendere iniziative".
Prossime gare proibitive sulla carta.
"Dobbiamo partire con la stessa grinta, possiamo giocarcela contro tutte le squadre".
Il gruppo è compatto.
"Si, gli ingressi sono importanti. I giocatori entrati, cone N'Dri e Banda, ci hanno aiutato molto e sono stati bravi. Ripartiamo dal secondo tempo e da quanto abbiamo fatto vedere".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile